Александр Дрозденко рассказал Gazeta.SPb, как Ленобласть пытается решить совместную с Петербургом «мусорную проблему»

Александр Дрозденко рассказал Gazeta.SPb, как Ленобласть пытается решить совместную с Петербургом &#171;мусорную проблему&#187;
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел пресс-конференцию «100 дней после выборов губернатора Ленинградской области». Фото: Администрация Ленинградской области

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказал корреспонденту Gazeta.SPb, на какой стадии находится решение «мусорного вопроса» Петербурга и Ленобласти. Напомним, проблема была поднята на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 17 декабря. Глава государства согласился с тем, что стоит поторопить руководство Северной столицы относительно договоренности с 47 регионом в части совместной программы обращения с отходами.

2020 год, по словам губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, был посвящен совместной с Петербургом работе по выходу на единую систему управления рынком отходов. В результате оба субъекта вместе с банком ВТБ и компанией «Интер РАО» смогли подписать важный документ — рамочное соглашение о партнерстве.

«Роль ВТБ — выстраивание финансовой схемы, Интер РАО — привлечение современнейших технологий по переработке мусора, учитывая, что у компании есть очень хороший опыт работы с компанией «Фортум», которая известна своими зелеными технологиями <…>. Как только появится возможность пересечения границ, скорее всего, первая поездка областной делегации будет в Финляндию — мы посмотрим новый завод, построенный «Фортумом» совсем недавно, где перерабатывается до 80% мусора и захоранивается только 20% «хвостов» (и то из них можно делать инертные материалы — то, к чему мы стремимся)», — рассказал Дрозденко в ходе пресс-конференции, посвященной 100 дням после выборов губернатора Ленинградской области.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел пресс-конференцию «100 дней после выборов губернатора Ленинградской области». Фото: Администрация Ленинградской области

Параллельно, по словам главы 47 региона, Дрозденко предложил еще один документ — областной закон о регулировании оборота отходов.

«Это закон, который должен на переходный период, извините за сельское выражение, всех участников рынка, всех заинтересованных лиц поставить в стойло. То есть всем определить четкие правила игры на рынке оборота отходов на территории Ленинградской области: выстроить логистику от точки «А» в точку «Б» (от формирования до захоронения отходов), определить контроль за лицензированным оборотом отходов, ужесточить наказания за незаконный оборот отходов, ввести контрольную систему через QR-коды, поставить точку в спорах о том, будут ли дальше полигоны в Ленинградской области. Не будут. Это четко в законе прописано», — пояснил он.

Подписание соглашения о намерениях по созданию единого оператора по обращению с отходами Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Фото: Администрация Ленинградской области
Подписание соглашения о намерениях по созданию единого оператора по обращению с отходами Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Фото: Администрация Ленинградской области

Головная боль Ленобласти — отсутствие у Петербурга мусорного оператора, в то время как у «соседа», согласно федеральному законодательству, он давно работает. Тем временем город на Неве получил отсрочку до 2022 года. При этом в 47 регионе оседают как минимум 2/3 бытовых и 3/4 остальных петербургских отходов.

«Понятно почему. Петербург по численности населения больше, предприятий много, сфера услуг огромная. Все они производят много мусора, и он отвозится на территорию Ленинградской области. Потому что, опять-таки, по федеральному закону, несмотря на то, что три города вывели из реформы, одновременно приняли решение, которое поставило нас в еще более сложную ситуацию, когда в городах запретили иметь полигоны, должна быть только глубокая переработка. Будто до этого она у всех была. Понятно, что никто легкой жизни не обещал и, как говорится в старом анекдоте: «Кто вас в пути обещал кормить-то?» — отметил Дрозденко.

Губернатор рассчитывает, что к 2023 году полигоны Ленобласти перестанут принимать отходы и начнется рекультивация. Взамен должны появиться заводы по глубокой переработке мусора.

Отдельно Дрозденко затронул вопрос действующих полигонов, отметив, что решения, касающиеся их открытия, закрытия и лицензирования, принимают федеральные органы власти.

«Субъект РФ не вправе проверять лицензированные полигоны или выписывать ему административные предписания, открывать или закрывать их», — подчеркнул он и привел в пример полигон ТБО «Северная Самарка» во Всеволожском районе, который сам он помнит еще с детства: Ленобласть в отношении его приняла все возможные меры — не согласилась на использование новой карты полигона, тем самым не оставив ему возможности расширяться. А что касается закрытия, то тут Дрозденко, по его словам, полностью поддерживает желания местных жителей и подчеркивает, что срок действия лицензии «Самарки» заканчивается в следующем году.

«Поэтому когда кто-то выходит в поле возле полигона с плакатом «Дрозденко, закрой полигон, мы требуем», я с ним абсолютно согласен. Но я это решение принять не могу. Максимум я могу постоять рядом с ним с плакатом о том, что разделяю это мнение», — заключил губернатор Ленобласти.

Полигон «Северная Самарка» Фото: пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО

Такая же история с заводом МПБО-2. Так как он принадлежит Петербургу, все, что удалось сделать Ленобласти,- исключить его из своей территориальной схемы и провести собственные исследования, взяв анализ почвы, грунтовой воды и воздуха, качество которых оказалось плачевным. На основании этого областной Следственный комитет возбудил уголовное дело, а прокуратура предписала приостановить работу завода и модернизировать его.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что Ленобласть на новогодние праздники ожидает на 70% больше туристов, чем в прошлом году.

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