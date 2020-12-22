Ленобласть на новогодние праздники ожидает на 70% больше туристов, чем в прошлом году

Ленобласть на новогодние праздники ожидает на 70% больше туристов, чем в прошлом году
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Ленинградская область понимает, какую в новогодние праздники будет нести нагрузку, ведь в этот раз в соседний с Петербургом регион съедутся в 1,7 раза больше отдыхающих, чем в прошлом году.

В 2019 году, рассказал в ходе пресс-конференции губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, в Ленинградскую область на зимние каникулы приехало рекордное количество людей. Среди них было много жителей Петербурга и других регионов.

«В этом году цифра будет на 70% выше. Надеюсь, что мы справимся. Мы прекрасно понимаем, что наша задача, с одной стороны, соблюсти все требования безопасности Роспотребнадзора, с другой — удержать экономику. Потому что ковид приходит и уходит, а уровень жизни мы должны держать и не снижать его», — подчеркнул глава соседнего региона.

Отметим, что за последние сутки в Ленинградской области выявлено 228 человек, заболевших коронавирусом. Это данные «Стопкоронавирус.рф». Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что 47 регион изменил распределение районов по коронавирусным «зонам».

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