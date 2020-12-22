Коронавирус унес жизни еще 82 жителей Петербурга

Статистика смертности от коронавируса в Петербурге продолжает расти. За последние сутки в городе нашли 82 смерти от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно во вторник, 22 декабря. Согласно данным оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом в России, у всех пациентов, чьи смерти были обнаружены за вчерашний день, был положительный тест на COVID-19.

Таким образом, общее число летальных исходов от коронавируса в городе на Неве достигло 6 999.

Кроме того, за минувшие сутки врачи сняли диагноз COVID-19 1899 пациентам, которые сдали два отрицательных теста на коронавирус. Всего за время пандемии от ковида вылечились 120 тыс. 901 петербуржец.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге нашли 3 760 новых зараженных COVID-19.