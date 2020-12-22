В Петербурге нашли 3 760 новых зараженных COVID-19

В Петербурге нашли 3 760 новых зараженных COVID-19
В Петербурге подтвердили новые случаи коронавируса. Фото: mosgorzdrav.ru

За последние сутки в Санкт-Петербурге зарегистрировали 3760 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно во вторник, 22 декабря. Согласно данным оперштаба по мониторингу ситуации с COVID-19, Петербург сохраняет за собой второе место среди регионов России по суточному приросту зараженных ковидом.

Лидером по суточной заболеваемости остается Москва, за минувшие 24 часа выявили 7237 инфицированных коронавирусом. На третьем месте, после Северной столицы, по-прежнему находится Московская область, где подтвердили еще 1498 случаев заражения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на коронавирус обследовали еще 31,4 тыс. человек. под наблюдением врачей остаются 2038 человек. Из них девять пациентов находятся в обсерваторе, 941 — на карантине в связи с недавним контактом с заболевшим, 1088 — самоизолируются.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
заболеваемость коронавирусом ковид новости СПб новые случаи коронавируса


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Здание «Ростелекома» в центре Петербурга продали под апартаменты
В Петербурге детская психиатрия получила штраф за допуск к работе врача с ...
В Петербурге нелегалы работали по поддельным документам более полутора лет
Суточная заболеваемость COVID-19 в России обновила рекорд
В Петербурге подан иск в суд из-за незадекларированной дачи Беглова
Покрас Лампас разработал лимитированный дизайн для МегаФона
Петербуржца отправили в колонию поселение за доги по алиментам
Около 12% петербуржцев готовы работать 1 января