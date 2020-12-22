В Петербурге нашли 3 760 новых зараженных COVID-19

За последние сутки в Санкт-Петербурге зарегистрировали 3760 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно во вторник, 22 декабря. Согласно данным оперштаба по мониторингу ситуации с COVID-19, Петербург сохраняет за собой второе место среди регионов России по суточному приросту зараженных ковидом.

Лидером по суточной заболеваемости остается Москва, за минувшие 24 часа выявили 7237 инфицированных коронавирусом. На третьем месте, после Северной столицы, по-прежнему находится Московская область, где подтвердили еще 1498 случаев заражения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на коронавирус обследовали еще 31,4 тыс. человек. под наблюдением врачей остаются 2038 человек. Из них девять пациентов находятся в обсерваторе, 941 — на карантине в связи с недавним контактом с заболевшим, 1088 — самоизолируются.