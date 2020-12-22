В Петербурге на коронавирус обследовали еще 31,4 тыс. человек

В Петербурге ежедневно проводятся обследования на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

В Петербурге ежедневно проводятся обследования на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

В Северной столице продолжаются ежедневные обследования населения на коронавирусную инфекцию. За минувшие сутки в городе провели 31 тыс. 435 тестов.

Об этом стало известно во вторник утром, 22 декабря. Согласно данным оперштаба по борьбе с распространением вируса, под наблюдением врачей остаются 2038 человек. Из них девять пациентов находятся в обсерваторе, 941 — на карантине в связи с недавним контактом с заболевшим, 1088 — самоизолируются.

Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с коронавирусом, обработала 5070 вызовов, поступивших по номеру 122.

С начала октября петербургские волонтеры выполнили 3063 заявки. Еще 53,7 тыс. человек получили гуманитарную помощь. Автоволонтеры вместе с медиками помогли получить медпомощь пациентам по 5151 адресу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге заготовлено более 500 литров плазмы с антителами к Covid-19.