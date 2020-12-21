В Петербурге заготовлено более 500 литров плазмы с антителами к Covid-19

В Северной столице растет количество желающих стать донорами крови в борьбе с коронавирусом. Уже заготовлено более 500 литров антиковидной плазмы.
Об этом в понедельник, 21 декабря, заявила главный врач городской станции Татьяна Засухина в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
«Мы отмечаем, что количество желающих стать донорами антиковидной плазмы во вторую волну значительно возросло. Это связано, в том числе, с тем, что количество больных, перенесших новую коронавирусную инфекцию, тоже значительно возросло за этот период времени», – заявила специалист.
По словам Татьяны Засухиной, сбор плазмы в городе работает с 7 мая. Кровь с антителами используют для лечения пациентов в Боткинской, Мариинской больницах, а также больница Святителя Луки и Святого Георгия, и других учреждениях Петербурга.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге уже работает 20 пунктов вакцинации от коронавируса.