В Петербурге работает уже 20 пунктов вакцинации от коронавируса

В Северной столице до конца декабря планируют открыть 70 пунктов вакцинации от коронавируса. На данный момент сделать прививку можно в 20 местах города.

Как сообщает губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала «Россия-24» в понедельник, 21 декабря, первыми прививки делают учителям, врачам, социальным работникам и транспортникам. Все запланированные пункты откроются в городе до 25 декабря.

Кроме этого, власти планируют получить около 100 тыс. доз вакцины до Нового года. По словам парламентария, сейчас центральная фармацевтическая база Петербурга способна принять на хранение одновременно 150 тысяч доз.

Александр Беглов добавил, что в Петербурге прорабатывается механизм записи на вакцинацию всех желающих – через интернет и по телефону «122».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Петербург выделил еще 430 млн рублей на лечение амбулаторных больных с Covid-19.