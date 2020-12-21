Петербург выделил еще 430 млн рублей на лечение амбулаторных больных с Covid-19

В Северной столице подготовили средства для поставки лекарств для больных на дому с коронавирусом. Город выделит для них дополнительные деньги.

Как сообщает губернатор Петербурга Александр Беглов в понедельник, 21 декабря, в эфире телеканала «Россия-24», на лечение амбулаторных больных из бюджета города выделено еще 321 млн рублей. На эти средства будут закуплены лекарства. Кроме этого, около еще 70 млн рублей предусмотрены на аренду машин, чтобы транспортировать амбулаторных больных на КТ-диагностику без использования «Скорой помощи».

По словам парламентария, данные средства необходимы, так как лекарства для петербуржцев ранее были закуплены на деньги из федерального бюджета. Но препараты уже кончаются, их хватит только до декабря. При этом количество больных не уменьшается.

«Стационары города лекарствами обеспечены. Созданы необходимые запасы. Найдены поставщики для их пополнения. Но дополнительные поставки необходимы», – заявил Александр Беглов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Беглов заявил о том, что в городе хватает мест для госпитализации больных с Covid-19.