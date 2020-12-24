В Санкт-Петербурге за сутки от коронавируса умерли 72 человека

В Петербурге подтверждены новые смерти от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге подтверждены новые смерти от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

За минувшие сутки в Санкт-Петербурге скончались 72 пациента с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус.

Об этом стало известно в четверг, 24 декабря. Согласно данным оперативного штаба по мониторингу и контролю ситуации с COVID-19, с начала пандемии коронавирусная инфекция унесла жизни уже 7 146 петербуржцев.

Отметим, что активных пациентов в Петербурге, которые болеют коронавирусом в настоящее время, составляет 82 тыс. 513. За последние 24 часа с больничного ушли 2653 человека, которые переболели и сдали отрицательные тесты. Общее число выздоровевших пациентов в городе достигло 126 тыс. 171.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что тесты на коронавирус прошли еще 35,2 тыс. жителей Петербурга. Согласно оперативным данным, на карантине по COVID-19 остаются 1312 человек.