Тесты на коронавирус прошли еще 35,2 тыс. жителей Петербурга

В Северной столице за последние сутки провели на наличие коронавирусной инфекции в организме обследовали 35 тыс. 289 человек.

Об этом стало известно в четверг, 24 декабря. Согласно оперативным данным, на карантине по COVID-19 остаются 1312 человек, за их состоянием наблюдают медики. Из них один содержится в обсерваторе, 740 недавно контактировали с зараженными, а 571 самоизолируется.

За сутки Единая региональная информационно-справочную служба по вопросам, связанным с коронавирусом, обработала 3179 вызовов, поступивших по номеру 122.

С 5 октября петербургские волонтеры выполнили 3185 заявок. Горожане могут оставить заявку на получение помощи по номеру горячей линии 8-800-200-34-11.

Кроме того, за последние месяцы 56 тыс. 768 жителей Петербурга получили гуманитарную помощь. Им доставили продуктовые наборы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург может достичь плато по коронавирусу к концу года.