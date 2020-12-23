Петербург может достичь плато по коронавирусу к концу года

Петербург может достичь плато по коронавирусу к концу года
На данный момент в Петербурге идет активная выписка пациентов, столкнувшихся с коронавирусом. Фото: Мариинская больница

Сегодняшняя эпидемиологическая обстановка в Северной столице в скором времени позволит определить сроки выхода города на плато по заболеваемости COVID-19.

Об этом в среду, 23 декабря, заявила руководитель отдела по организации амбулаторной медицинской помощи Лариса Соловьева в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Динамика новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Петербурге демонстрирует замедление на 5% по сравнению с показателями прошлой недели.

На данный момент, добавила Соловьева, госпитализируют только пациентов с тяжелой формой заболевания, которым необходимо постоянное наблюдение врачей. Кроме того, разрешено выписывать из стационаров людей, не до конца выздоровевших, но здоровью которых больше ничего не угрожает. Более 60 тысяч петербуржцев также продолжают лечиться от ковида на дому. Эксперт подчеркнула, что у города всегда будет возможность госпитализировать тех пациентов, которым это нужно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечает стабилизацию ситуации с COVID по России в целом.

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