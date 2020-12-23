Глава Роспотребнадзора: в России замедляется рост заболеваемости COVID-19

Тем не менее, глава ведомства заявила, что в некоторых регионах России ситуация с коронавирусом все еще остается напряженной. Фото: Роспотребнадзор

Тем не менее, глава ведомства заявила, что в некоторых регионах России ситуация с коронавирусом все еще остается напряженной. Фото: Роспотребнадзор

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в среду, 23 декабря, заявила о замедлении распространения коронавирусной инфекции на территории России.

По словам главы ведомства, эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется. Попова также обратила внимание на то, что суточная заболеваемость в России в несколько раз ниже, чем в других странах, передает ТАСС. Коэффициент распространения COVID-19 в 77 регионах меньше единицы, что также подтверждает улучшение эпидобстановки.

Вместе с тем Попова признала, что ситуация в некоторых российских субъектах все еще вызывает опасения. К таким руководитель Роспотребнадзора отнесла Краснодарский край, Татарстан. «Есть регионы, где заболеваемость выше 60, таких немного», — добавила чиновница и подчеркнула, что там требуются особые меры для стабилизации обстановки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Северной столицы надеются на скорое улучшение эпидемиологической ситуации в городе, отмечая, что количество госпитализаций пациентов с COVID-19 начинает снижаться.