В Петербурге снизилось число суточных госпитализаций пациентов с COVID-19

При соблюдении горожанами ограничительных мер, эта тенденция может сохраниться, что приведет к долгожданной стабилизации эпидобстановки. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

При соблюдении горожанами ограничительных мер, эта тенденция может сохраниться, что приведет к долгожданной стабилизации эпидобстановки. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

В Северной столице по итогам 23 декабря в больницу попали 974 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что на 5% меньше, чем неделей ранее, 16 декабря — тогда госпитализировали 1 025 пациентов.

Об этом сегодня информирует Межведомственный координационный совет Санкт-Петербурга по борьбе с COVID-19. Власти отмечают, что снижение числа госпитализаций свидетельствует о том, что вирус замедляет свое распространение. В Смольном также добавили, что если подобная тенденция сохранится до конца недели, можно осторожно предложить стабилизацию эпидемиологической обстановки в городе.

Напомним, что за минувшие сутки коронавирусную инфекцию выявили еще у 3 749 петербуржцев. При этом выписаны из больниц по выздоровлению 2 617 пациентов и скончались, не справившись с ковидом, 75 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по сведениям властей, на сегодняшний день в городе на Неве достаточно свободных коек для коронавирусных больных.