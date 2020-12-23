В Петербурге назвали количество коек для больных Covid-19 достаточным

В Петербурге назвали количество коек для больных Covid-19 достаточным
Для пациентов с коронавирусом разворачивают койки. Фото: комитет по здравоохранению

В Северной столице есть необходимый резерв коечного фонда для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Об этом в среду, 23 декабря, заявила начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комитета по здравоохранению Петербурга Лариса Соловьева в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По словам специалиста, больницы города могут обеспечить нуждающихся больных коронавирусом. В целом, коечный фонд в городе оценивается, как достаточный.

«Всегда будет возможность госпитализировать тех, кто в этом нуждается, есть свободные койки в госпитале «Ленэкспо», он сейчас работает на другом уровне, там компьютерная томография проводится, есть койки реанимации», – пояснила Лариса Соловьева.

Кроме этого, она отметила, что дополнительные койки есть в федеральных учреждениях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что более 1200 коек для больных Covid-19 в Петербурге появилось в перепрофилированных клиниках.

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