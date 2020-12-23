Более 1200 коек для больных Covid-19 в Петербурге появилось в перепрофилированных клиниках

В Северной столице для борьбы с коронавирусной инфекцией перепрофилировали федеральные клиники. Это позволило обеспечить пациентов 1223 койками.
Как сообщили в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева, на данный момент помощь пациентам оказывают в Первом медицинском университете имени Павлова, больнице им. Петра Великого СЗГМУ им. Мечникова, Северо-Западном окружном медицинском центре им. Соколова, НИИ фтизиопульмонологии, Педиатрическом университете.
Кроме этого, принимать больных с коронавирусом снова начал центр имени В.А Алмазова. Там Минздрав России развернул дополнительные 150 коек для лечения петербуржцев.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что ученые СПбГУ спрогнозировали пик коронавируса в Петербурге через два дня.