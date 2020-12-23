Более 1200 коек для больных Covid-19 в Петербурге появилось в перепрофилированных клиниках

Более 1200 коек для больных Covid-19 в Петербурге появилось в перепрофилированных клиниках
"Коронавирусные" койки в Петербурге". Фото: комитет по здравоохранению

В Северной столице для борьбы с коронавирусной инфекцией перепрофилировали федеральные клиники. Это позволило обеспечить пациентов 1223 койками.

Как сообщили в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева, на данный момент помощь пациентам оказывают в Первом медицинском университете имени Павлова, больнице им. Петра Великого СЗГМУ им. Мечникова, Северо-Западном окружном медицинском центре им. Соколова, НИИ фтизиопульмонологии, Педиатрическом университете.

Кроме этого, принимать больных с коронавирусом снова начал центр имени В.А Алмазова. Там Минздрав России развернул дополнительные 150 коек для лечения петербуржцев.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что ученые СПбГУ спрогнозировали пик коронавируса в Петербурге через два дня.

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