Ученые СПбГУ спрогнозировали пик коронавируса в Петербурге через два дня

В Северной столице максимальная заболеваемость коронавирусом может быть зафиксирована через несколько дней. Город выйдет на пик по случаям на католическое рождество.

Данный прогноз предоставил руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета, заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ Виктор Захаров, сообщает корреспондент телеканала «78».

«Мы имеем отклонение от прогноза, который мы изначально сгенерировали. Предполагалось, что в районе 21—22 декабря мы выйдем на пик, а фактически мы ещё до него не дошли. Вчера рост заболеваемости начал замедляться. По прогнозам, мы получим замедление прироста и уже через пару дней можем выйти на пик», – заявил ученый.

Кроме этого, по словам Захарова, до этого пик ожидался на 17 декабря. К данному числу прогнозировалось более 66 тыс. случаев коронавируса. На деле оказалось больше – 74 204 случая.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что новогодние праздники в Петербурге могут привести к вспышке коронавируса.