Новогодние праздники в Петербурге могут привести к вспышке COVID-19

Новогодние праздники в Петербурге могут привести к вспышке COVID-19
Активность петербуржцев на праздниках может обернуться взрывным ростом заболеваемости. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Эксперты оценили распространение коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников.

Об этом рассказала доцент кафедры математического моделирования энергетических систем СПбГУ Юлия Балыкина. По ее словам, активность петербуржцев на праздниках может обернуться взрывным ростом заболеваемости коронавирусом, передает 78.ru.

Она отметила, что исход будет зависеть от поведения петербуржцев. Балыкина выразила надежду, что введенные в Петербурге ограничения остановят распространение инфекции, и после праздников заболеваемость пойдет на спад. Однако не исключено, что дополнительные выходные приведут к взрывному росту.

Заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ Виктор Захаров отметил, что прирост зараженных уже убывает. По его мнению, если рост и произойдет, то в итоге он все равно стабилизируется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно, кому из петербуржцев противопоказана вакцина от коронавируса.

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