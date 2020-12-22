Стало известно, кому из петербуржцев противопоказана вакцина от коронавируса

В комитете по здравоохранению Петербурга рассказали, кому противопоказана вакцинация против коронавируса. Среди них симптомы болезней, употребление лекарств, а также принадлежность к некоторым категориям населения.

В Петербурге, как и в любом другом российском городе, прививку от новой болезни делают препаратом «Спутник V», разработанным в центре Гамалеи. От вакцинации стоит отказаться, если человек переносит острое инфекционное или неинфекционное заболевание, имел контакты с зараженным Covid в последние две недели, переносил Covid в последние полгода или прививался от гриппа или пневмонии за месяц до вакцинации.

Как сообщили на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте», также в прививке будет отказано при наличии температуры, боли в горле, а также симптомов КОВИД, таких как потеря обоняния, затруднение дыхания и кашель. Кроме того, к постоянным противопоказаниям отнесли возраст до 18 лет и старше 60 лет.

Полный список изложен в памятке комитета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге работает уже 20 пунктов вакцинации от коронавируса.