В РНХИ имени Поленова снова начали прием пациентов с коронавирусом

Несмотря на усилия медиков и карантинные меры в Санкт-Петербурге заканчивается резерв коечных мест для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Количество заболевших, нуждающихся в госпитализации ежедневно растет. Фото: pixabay.com

Несмотря на усилия медиков и карантинные меры в Санкт-Петербурге заканчивается резерв коечных мест для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Количество заболевших, нуждающихся в госпитализации ежедневно растет. Фото: pixabay.com

В Петербурге снова открылся прием пациентов с коронавирусом в Национальном медицинском исследовательском центре имени В.А. Алмазова. Больных будут принимать в перепрофилированном филиале – РНХИ имени профессора А.Л. Поленова в доме №12 по улице Маяковской.

Об этом в среду, 23 декабря, сообщили в пресс-службе ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова». Отмечается, что главной задачей является оказание посильной помощи гражданам в борьбе с эпидемией. Для этого у специалистов имеется необходимое современное оборудование.

«Опыт врачей НМИЦ им. В. А. Алмазова, а также грамотная логистика внутри учреждения, согласование протоколов лечения и оперативное реагирование на текущую ситуацию по каждому пациенту, позволят эффективно помогать справляться с болезнью заразившимся», – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что данный филиал был подготовлен для коронавирусных пациентов летом 2020 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Центр Алмазова в Петербурге начал прием пациентов с коронавирусом.