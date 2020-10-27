Путин приедет в Петербурге посмотреть на запуск ледокола «Виктор Черномырдин»

Пока не уточняется, когда именно президент планирует приехать.

Президент России Владимир Путин готовится к поездке в Санкт-Петербург, где он намерен принять участие в запуске крупнейшего в мире неатомного ледокола «Виктор Черномырдин». Об этом пишет «Аргументы и Факты Санкт-Петербург».

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что Путин приедет, но точные даты пока не определены – их сообщат позже. Ожидается, что визит состоится на следующей неделе.

Напоминаем, что ледокол построили на Балтийском заводе. Его строительство должны были завершить еще в 2015 году, но это удалось сделать только в 2020 году из-за переносов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге завершено строительство атомного ледокола «Арктика». На данный момент завершено строительство одного ледокола, плакируется создание еще четырех – «Сибирь», «Урал», «Чукотка», «Якутия».