Экс-руководство «Метростроя» могут привлечь к субсидиарной ответственности

Временный управляющий ОАО «Метрострой» Григорий Авдеев просит суд привлечь к субсидиарной ответственности в связи с долгами бывших руководителей компании.

Авдеев обратился в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц, а именно Александрова Вадима Николаевича и Александрова Николая Вадимовича, сообщается в карточке «Метростроя» в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Размер субсидиарной ответственности Вадима Александрова, который управлял компанией с 1993 года по 2017 год, определили в размере 4,75 млрд рублей. Отмечается также, что субсидиарную ответственность Николая Александрова, сменившего его на этой должности, оценили в 287,9 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Смольный, похоже, все-таки смог добиться контроля над «Метростроем» — 65% компании переходят в собственность города. О такой попытке городских властей заговорили еще после ареста экс-гендиректора Николая Александрова. Арест руководителя оказался не единственным испытанием для компании за последний год. На этом фоне обсуждали банкротство «Метростроя», скандалы из-за протечек на станциях и долгов по зарплате сотрудникам.