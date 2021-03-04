Приставы изымают арестованную технику петербургского «Метростроя»

Компания находится под наблюдением уже около года по делу о банкротстве. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Компания находится под наблюдением уже около года по делу о банкротстве. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге с площадок ОАО «Метрострой» сотрудники Федеральной службы судебных приставов стали вывозить технику.

Конфискация началась в начале недели по двум адресам: «УПТК филиал ОАО «Метрострой» на Расстанной и «Управление механизации — филиал ОАО «Метрострой» на Маршала Говорова, сообщает «Фонтанка». Как пишет издание, эта техника не в строительных работах.

В частности, речь идет, в частности, о восьми погрузчиках и автопогрузчиках, двух буровых установках, двух бульдозерах, шести экскаваторах, бортовых платформах, автофургонах и служебных машинах, пишет АБН. Компания находится под наблюдением уже около года по делу о банкротстве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в настоящее время большая часть работ за проходческими щитами и проходчиками. В ближайшие год-два к строительству будут подключать монтажников и путейцев, которые займутся обустройством объектов внутренними конструкциями, укладкой путей и монтированием оборудования.