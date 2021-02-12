«Метрострой» рассказал о ходе строительства новых станций в Петербурге

&#171;Метрострой&#187; рассказал о ходе строительства новых станций в Петербурге
На Лахтинско-Правобережной линии осталось закончить строительство участка между станциями "Театральная" и "Спасская". Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Сотрудники «Метростроя» рассказали, как продвигается строительство новых станций подземки на Красносельско-Калининской и Лахтинско-Правобережной линиях.

Об этом сообщается на официальной странице компании в соцсети «ВКонтакте».

Сейчас метростроевцы ведут горно-капитальные работы на обеих линиях. Уже заканчивается проходка перегонных тоннелей. Гендиректор «Метростроя» Иван Каргин рассказал, что на Лахтинско-Правобережной линии осталось закончить строительство участка между станциями «Театральная» и «Спасская». Также на обеих линиях сейчас возводят станционные комплексы. Станция у «Горного института» почти построена, а у «Путиловской» и «Юго-Западной» строительство только началось.

В настоящее время большая часть работ за проходческими щитами и проходчиками. В ближайшие год-два к строительству будут подключать монтажников и путейцев, которые займутся обустройством объектов внутренними конструкциями, укладкой путей и монтированием оборудования.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новые сроки окончания строительства станций на Красносельско-Калининской и Лахтинско-Правобережной линиях – 15 декабря 2024 года.

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