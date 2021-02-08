Строительство двух новых веток петербургского метро снова перенесли

Строительство двух новых веток петербургского метро снова перенесли
Строительство метро в Петербурге. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Два новых участка петербургского метрополитена не будут закончены еще три года. Сроки изменили из-за уменьшения лимитов бюджетных обязательств.

Речь идет о строительстве продолжения Правобережной ветки метро и постройки новой Красносельско-Калининской линии. Теперь новые сроки окончания строительства – 15 декабря 2024 года.

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на комитет по развитию транспортной инфраструктуры города, на год позже, чем планировалось, откроют станции Лахтинско-Правобережной линии — «Театральная» и «Горный институт», и станции Красносельско-Калининской линии — «Путиловская» и «Юго-Западная».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы не верят в обещания о строительстве метро в Новосаратовке и Кудрово.

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