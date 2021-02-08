Петербуржцы не верят в обещания о строительстве метро в Новосаратовке и Кудрово

Петербуржцы не верят в обещания о строительстве метро в Новосаратовке и Кудрово
Петербуржцы не верят, что две станции метро правда построят. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Граждане отмечают, что власти довольно часто говорят о развитии метрополитена, но мало что для этого делают.

Петербуржцы рассказали, что думают о строительстве станций метро в Новосаратовке и Кудрово. Большинство убеждены, что власти не сдержат своих обещаний, о чем пишет Peterburg2.

Журналисты провели опрос, в ходе которого узнали мнение граждан о том, как быстро появятся две новые станции. Некоторые верят, что в Кудрово с этой задачей справятся в ближайшее время, а вот абсолютное большинство считает, что нигде.

Горожане также хотели бы, чтобы станции метро построили в Красном селе, Царском селе и в Кронштадте. На первом месте оказался Петергоф. Во время опроса петербуржцы припомнили слова Смольного о появлении множества станций, которые так и не были построены.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что онанист напугал первокурсницу в петербургском метро.

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