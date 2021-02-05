Онанист напугал первокурсницу в петербургском метро

Незнакомец во время поездки решил удовлетворить свои потребности. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Незнакомец во время поездки решил удовлетворить свои потребности. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В метро Петербурга неизвестный мужчина решил удовлетворить свои потребности на глазах у первокурсницы. Неизвестный начал мастурбировать.

Инцидент произошел в четверг, 4 февраля. 18-летняя девушка ехала от станции «Сенная площадь» до «Проспекта Просвещения». Студентка рассказала, что во время поездки незнакомец решил удовлетворить свои потребности и занялся онанизмом.

Как стало известно , студентка отметила, что действия мужчины были явно направлены на нее. Пассажиру на вид 25-35 лет.

Девушка пока не подала заявление в полицию, сославшись на занятость. Однако согласилась описать приметы онаниста: светло-русые короткие волосы, белая куртка до колен, черные штаны и высокие кроссовки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что таксист мастурбировал на глазах у пассажирки в Петербурге.