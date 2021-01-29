Совет директоров ОАО «Метрострой» избрал врио генерального директора

Врио гендиректора будет исполнять свои обязанности до 10 марта, когда состоится собрание, на котором изберут непосредственно генерального директора ОАО "Метрострой". Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Врио гендиректора будет исполнять свои обязанности до 10 марта, когда состоится собрание, на котором изберут непосредственно генерального директора ОАО "Метрострой". Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В среду, 27 января, прошло заочное заседание совета директоров ОАО «Метрострой», сформированного на собрании акционеров 22 января.

В ходе совещания руководители организации приняли решение назначить на должность временно исполняющего обязанности генерального директора Каргина Ивана Николаевича. Приступит к работе врио гендиректора 3 февраля и продолжит руководить ОАО «Метрострой» до 10 марта, когда состоится общее собрание акционеров компании, на котором изберут уже непосредственно генерального директора.

Иван Каргин — выпускник юрфака СПбГУ, с 2013 года занимал пост заместителя председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (КРТИ). До этого работал в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли, а также в Комитете финансового контроля.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге началось проектирование второй очереди строительства кольцевой линии метрополитена.