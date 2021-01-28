Проект кольцевой линии метро Петербурга разработают за полтора года 

Проект кольцевой линии метро Петербурга разработают за полтора года 
В Петербурге разрабатывают новый проект метро. Фото: Baltphoto

В Северной столице приступили к разработке планировки под строительство кольцевой линии метро. Проект разработают за полтора года. Соответствующее распоряжение опубликовал комитет по градостроительству и архитектуре.

Об этом стало известно в четверг, 28 января. Информация о второй очереди строительства кольцевой линии метрополитена появилась на сайте Смольного. Там отмечается, что документация проекта будет предоставлена в срок до 15 июля 2022 года.

За это время специалисты разработают маршрут от станции «Площадь Калинина до станции «Ладожская-2».

В целом, проект коснется нового участка подземки, – «Лесная-2» и «Ладожская-2» за исключением отрезка от «Площади Калинина», между которыми должна быть «Арсенальная».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Ленобласть попросит Хуснуллина профинансировать продление «оранжевой» ветки метро до Новосаратовки.

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