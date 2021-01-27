Ленобласть попросит Хуснуллина профинансировать продление «оранжевой» ветки метро до Новосаратовки

Ленобласть попросит Хуснуллина профинансировать продление &#171;оранжевой&#187; ветки метро до Новосаратовки
Строительство метро поможет улучшить инфраструктуру в новых районах Ленобласти. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Ленинградская область готовит обращение к вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину с просьбой выделить средства на продление «оранжевой» ветки петербургского метро не до Кудрово, а до Новосаратовки.

Об этом в среду, 27 января, уведомляет пресс-служба администрации региона. Власти объясняют свою инициативу тем, что группы ЦДС и партнеры планирует построить в районе Новосаратовки 4,5 миллиона квадратных метров жилья. Таким образом, финансирование строительства этого участка метрополитена позволить развить территорию и выполнять планы Минстроя по вводу жилья в регионе.

При этом трафик удастся обеспечивать в обе стороны, поскольку рядом с новым городом расположена промышленная зона с большим количеством рабочих мест. Напомним, что станция метро в Кудрово должна открыться в 2025 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2021 году возле станции метро «Рыбацкое» появится перехватывающая парковка.

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