Ленобласть попросит Хуснуллина профинансировать продление «оранжевой» ветки метро до Новосаратовки

Ленинградская область готовит обращение к вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину с просьбой выделить средства на продление «оранжевой» ветки петербургского метро не до Кудрово, а до Новосаратовки.

Об этом в среду, 27 января, уведомляет пресс-служба администрации региона. Власти объясняют свою инициативу тем, что группы ЦДС и партнеры планирует построить в районе Новосаратовки 4,5 миллиона квадратных метров жилья. Таким образом, финансирование строительства этого участка метрополитена позволить развить территорию и выполнять планы Минстроя по вводу жилья в регионе.

При этом трафик удастся обеспечивать в обе стороны, поскольку рядом с новым городом расположена промышленная зона с большим количеством рабочих мест. Напомним, что станция метро в Кудрово должна открыться в 2025 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2021 году возле станции метро «Рыбацкое» появится перехватывающая парковка.