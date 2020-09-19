Новые станции петербургского метро откроются не раньше 2023 года

Новые станции петербургского метро откроются не раньше 2023 года
Без новых станций метро петербуржцам придется жить больше двух лет. Фото: Baltphoto/ Olga Androsova-1024x683-1024x683

Две новые станции метро откроются в Петербурге не раньше 2023 года. Еще четыре станции хотят достроить после 2026 года.

Об этом представители комитета по развитию транспортной инфраструктуры рассказали в соцсети «ВКонтакте». Они ответили на вопрос горожанки о сроках строительства подземки.

По словам чиновников, денег, чтобы построить все новые станции одновременно, у них нет. Тем не менее, работы ведутся, в частности, на будущих станциях «Путиловская» и «Юго-Западная». «Станции «Каретная», «Боровая», «Заставская», «Броневая» планируются к открытию после 2026 года», — уточнили в комитете.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заказчик из Москвы хочет расторгнуть контракт с петербургским «Метростроем». Компания «Управление развития строительных технологий» (УРСТ) отказывается работать из-за несоблюдения условий соглашения.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
крти метро новости спб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На владельца Fitness House составлен протокол о запрете деятельности
На КАД заметили северных оленей, бегущих между машинами
Новые станции петербургского метро откроются не раньше 2023 года
Убийце двух школьниц в Рыбинске предъявили обвинение по трем статьям
Петросян раскрыл причину развода со Степаненко
Два человека погибли в ходе перестрелки в штате Нью-Йорк
Фармакологи объяснили высокую цену на лекарство от Сovid-19
Борис Джонсон объявил о второй волне коронавируса в Великобритании