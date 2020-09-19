Новые станции петербургского метро откроются не раньше 2023 года

Без новых станций метро петербуржцам придется жить больше двух лет. Фото: Baltphoto/ Olga Androsova-1024x683-1024x683

Без новых станций метро петербуржцам придется жить больше двух лет. Фото: Baltphoto/ Olga Androsova-1024x683-1024x683

Две новые станции метро откроются в Петербурге не раньше 2023 года. Еще четыре станции хотят достроить после 2026 года.

Об этом представители комитета по развитию транспортной инфраструктуры рассказали в соцсети «ВКонтакте». Они ответили на вопрос горожанки о сроках строительства подземки.

По словам чиновников, денег, чтобы построить все новые станции одновременно, у них нет. Тем не менее, работы ведутся, в частности, на будущих станциях «Путиловская» и «Юго-Западная». «Станции «Каретная», «Боровая», «Заставская», «Броневая» планируются к открытию после 2026 года», — уточнили в комитете.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заказчик из Москвы хочет расторгнуть контракт с петербургским «Метростроем». Компания «Управление развития строительных технологий» (УРСТ) отказывается работать из-за несоблюдения условий соглашения.