Заказчик из Москвы хочет расторгнуть контракт с петербургским «Метростроем»

В "Метрострое" считают, что работы идут по пану. Фото: Baltphoto

В "Метрострое" считают, что работы идут по пану. Фото: Baltphoto

Столичная компания «Управление развития строительных технологий» (УРСТ) отказывается работать с петербургским «Метростроем» из-за несоблюдений условий соглашения.

Метростроевцы Северной столицы обязались пробурить двухпутные тоннели на участке от станции «Можайская» до станции «Давыдково», однако заказчик считает, что петербуржцы нарушили условия государственного контракта, превышая ожидания по срокам, передает АБН.

В самом «Метрострое», однако, не согласны с претензиями УРСТ и не намерены останавливать работы на участке. Организация готовит официальный ответ московской компании и надеется, что недопонимание удастся решить путем переговоров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург урезал финансирование строительства Красносельском-Калининской линии, «перекинув» часть средств на строительство станций «Театральная» и «Горный институт».