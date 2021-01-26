Харлашкин вошел в новый совет директоров «Метростроя»

Харлашкин вошел в новый совет директоров «Метростроя»
Сергей Харлашкин вошел в новый совет директоров "Метростроя". Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Акционеры компании «Метрострой» сформировали новый состав совета директоров. В список из девяти человек попал экс-глава комитета по транспорту Петербурга и генеральный директор «Метростроя» Сергей Харлашкин.

Как сообщает пресс-служба компании, сосав был утвержден на повторном годовом собрании еще 22 января. В ближайшее время «члены совета директоров сформируют повестку дня и соберутся на свое первое заседание».

Отметим, что новый состав совета директоров компании выглядит следующим образом: представители Смольного Александр Герман, Олег Матвеев, Иван Каргин, начальник службы инвестиционных программ метрополитена Дмитрий Кунец, экс-советник директора Сергей Седойкин, исполнительный директор ООО «СТ-Девелопмент» Илья Дубяга, совладелец ООО «Лидер Консалт» Александр Макарчев, а также руководитель ОП «Тоннельный отряд» Николай Лаптев.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Смольном наградили бывшего вице-губернатора Кириллова за заслуги перед Петербургом.

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