В Смольном наградили бывшего вице-губернатора Кириллова за заслуги перед Петербургом

Губернатор Петербурга Александр Беглов вручил награду бывшему вице-губернатору города Владимиру Кириллову. Экс-парламентария отметили знаком отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом».

Церемония вручения прошла в ходе заседания правительства города во вторник, 26 января. Трансляция доступная на сайте администрации губернатора Петербурга.

По словам Кириллова, награду вызывает в нем особую гордость. Однако он отметил, что знак отличия является также заслугой его коллег. Также он поблагодарил Беглова за доверие, которое намерен оправдать, приложив все силы.

«Я служу России и Санкт-Петербургу», – добавил Владимир Кириллов.

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