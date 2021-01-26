В Смольном наградили бывшего вице-губернатора Кириллова за заслуги перед Петербургом

В Смольном наградили бывшего вице-губернатора Кириллова за заслуги перед Петербургом
Бывший вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов. Фото: gov.spb.ru/

Губернатор Петербурга Александр Беглов вручил награду бывшему вице-губернатору города Владимиру Кириллову. Экс-парламентария отметили знаком отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом».

Церемония вручения прошла в ходе заседания правительства города во вторник, 26 января. Трансляция доступная на сайте администрации губернатора Петербурга.

По словам Кириллова, награду вызывает в нем особую гордость. Однако он отметил, что знак отличия является также заслугой его коллег. Также он поблагодарил Беглова за доверие, которое намерен оправдать, приложив все силы.

«Я служу России и Санкт-Петербургу», – добавил Владимир Кириллов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что к Резнику пришла прокуратура после выступления в ЗакСе. Открывать дверь политик отказался.

В своем выступлении депутат сказал фразу «власть народу и свободу Навальному». Максима Резника предупредили о недопустимости таких высказываний.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Александр Беглов владимир кириллов знак отличия новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На проспекте Славы восстановили движение после обрыва проводов
Соловьев назвал удар петербурженке в живот на несогласованной акции ...
Около 113 млрд рублей потратил Петербург на борьбу с коронавирусом в 2020 году
В Петербурге нашли ДНК курицы, камедь и коллаген в магазинных сосисках
Валентин Заставленко, Springald: освоение «серого пояса» требует ...
Харлашкин вошел в новый совет директоров «Метростроя»
В Смольном наградили бывшего вице-губернатора Кириллова за заслуги перед ...
В поликлинике МВД на Малой Морской проходят обыски