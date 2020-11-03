В Петербурге может появиться совместное предприятие ВТБ и Смольного для строительства метро

В Петербурге может появиться совместное предприятие ВТБ и Смольного для строительства метро
Строительство новых станций метро. Фото: Baltphoto

В Северной столице власти города планируют создать предприятие с банком ВТБ для строительство новых станций метрополитена. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Отмечается, что по словам вице-губернатора Петербурга Максима Соколова, следить за качеством строительства метрополитена власти города смогут с помощью контрольного пакета акций. При этом, парламентарий отметил, что многое будет зависеть от бюджета на данный проект.

«С учётом масштаба нашего партнёра, думаю, что финансовые бреши нам удастся скорректировать», – заявил Максим Соколов.

Также Максим Соколов добавил, что в Смольном скоро представят проект строительства метрополитена на ближайшие годы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что банк ВТБ профинансирует строительство метро в Петербурге. Банк заключил с властями договор о строительстве новых станций в Северной столице.

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