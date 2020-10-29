Банк ВТБ профинансирует строительство метро в Петербурге

Банк ВТБ заключил соглашение с властями Северной столицы на финансирование строительства городской подземки.

Об этом заявил глава кредитно-финансовой организации Андрей Костин в четверг, 29 октября, на встрече с президентом России Владимиром Путиным, о чем уведомляет пресс-служба Кремля. По словам Костина, банк ВТБ примет непосредственное финансовое участие в строительстве петербургского метро, которое «конечно, нуждается в расширении».

Отметим, что в начале октября в структуре ВТБ появилось новое дочернее предприятие АО «Метрострой северной столицы», аналогичное по названию управляющей компании аэропорта Пулково — «Воздушные ворота северной столицы». С помощью это компании банк будет участвовать в развитии инфраструктуры Петербурга.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге проходят общественные обсуждения проекта строительства метро от «Казаковской» до «Обводного канала — 2».