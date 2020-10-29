В Петербурге рассматривают проект строительства метро от «Казаковской» до «Обводного канала — 2»

В Санкт-Петербурге начались общественные онлайн-обсуждения проекта планировки территории для строительства участка Красносельско-Калининской линии метро от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал — 2» с электродепо «Красносельское».

Об этом сообщили в Комитете по градостроительству и архитектуре. В состав проектируемого участка войдут шесть станций: «Казаковская», «Путиловская» (пересадка на станцию «Кировский завод»), «Броневая», «Черниговская» (пересадка на станцию «Московские Ворота»), «Боровая», «Обводный канал-2» (пересадка на станцию «Обводный канал»). Станция «Броневая» может стать пересадочной на перспективную Кольцевую линию.

Протяженность линейного объекта составляет 14,5 км, а эксплуатационная длина — 11,8 км.

Общественные обсуждения продлятся до 21 декабря 2020 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что метростроители в Петербурге вышли на границу станции «Юго-Западная».