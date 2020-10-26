Метростроители в Петербурге вышли на границу станции «Юго-Западная»

В Петербурге строительство Красносельско-Калининской линии вышло на границу станции «Юго-Западная» («Казаковская»). Завершена проходка тоннеля тягово-понизительной подстанции.

Об этом в понедельник, 26 октября, сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что теперь, когда подрядчик вышел на границу станции, рабочие приступят к проходке среднего станционного тоннеля «Юго-Западной». Его диаметр составил 9,8 метра.

Отмечается, что из-за конструктивных особенностей станции отгружать разработанный грунт специалистам придется сначала вручную Породо-погрузочную машину там смогут установить только после монтажа первых десяти колец.

Напомним, что в 2023-м году должен быть завершен первый участок Красносельско-Калининской линии от «Юго-Западной» до «Путиловской».

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что на строительство станции метро «Горный институт» перенаправили еще 800 млн рублей.