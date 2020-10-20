На строительство станции метро «Горный институт» перенаправили еще 800 млн рублей

Неясно, как это отразится на сроках строительства новых станций. Фото: Baltphoto

Неясно, как это отразится на сроках строительства новых станций. Фото: Baltphoto

Власти Северной столицы снова перераспределяют финансирование в рамках адресной программы по строительству новых станций метро.

Так, на продолжение оранжевой линии от станции «Спасская» до «Горного института» («Большой проспект») планируется выделить дополнительные 800 млн рублей. Соответственно, общая стоимость работ про строительству этой станции увеличится до 2,9 млрд рублей. Проект соответствующего распоряжение подготовлен комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга и опубликован на сайте Смольного.

На данный момент документ проходит антикоррупционную экспертизу. Перераспределение средств оказалось возможным за счет сокращения финансирования работ по замене эскалаторов на «Технологическом институте» на 206 млн рублей. Кроме того, 11 млн рублей «изъяли» из затрат на строительство «коричневой» ветки метро. Еще 583 млн рублей перенаправили из перенесенных работ по закрытию объемов на уже действующих станциях Фрунзенского радиуса и «зеленой» ветки, которые планировались профинансировать на 1,6 млрд рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в апреле Беглов также заявлял о перераспределении денежных средств на строительство метро.