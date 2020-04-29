Беглов утвердил перераспределение финансирования по объектам метрополитена

В Петербурге перераспределены объемы финансирования по объектам метрополитена. Соответствующие постановления подписал губернатор города Александр Беглов.

Будут перераспределены объемы финансирования между объектами Адресной инвестиционной программы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, сообщает пресс-служба Администрации Петербурга.

Общий объем бюджетных средств, выделенных на объекты метро, при этом останется неизменным.

Как уточнили в администрации, перераспределить средства решено для того, чтобы обеспечить своевременное выполнение работ по строительству и реконструкции объектов петербургского метрополитена.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на станции метро «Сенная площадь» проводят капитальный ремонт эскалатора. Заказчиком работ выступает ГУП «Петербургский метрополитен».