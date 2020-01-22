В Петербурге одобрили капремонт эскалатора на станции «Сенная площадь»

Государственная административно-техническая инспекция одобрила установку временного ограждения для проведения ремонтных работ на станции петербургской подземки «Сенная площадь», где планируют провести капремонт эскалатора.

Как сообщает пресс-служба ГАТИ, специалисты будут проводить работы в машинном зале, вестибюле и на самой платформе станции. На данный момент разрешение оформлено на период с 26 февраля по 15 мая текущего года. Заказчиком выступает ГУП «Петербургский метрополитен».

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