В Петербурге одобрили капремонт эскалатора на станции «Сенная площадь»

Станция метро Сенная площадь. Фото: metro.spb.ru
Станция метро Сенная площадь. Фото: metro.spb.ru

Государственная административно-техническая инспекция одобрила установку временного ограждения для проведения ремонтных работ на станции петербургской подземки «Сенная площадь», где планируют провести капремонт эскалатора.

Как сообщает пресс-служба ГАТИ, специалисты будут проводить работы в машинном зале, вестибюле и на самой платформе станции. На данный момент разрешение оформлено на период с 26 февраля по 15 мая текущего года. Заказчиком выступает ГУП «Петербургский метрополитен».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в мае «Маяковскую» закроют на ремонт.

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