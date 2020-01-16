В мае «Маяковскую» закроют на ремонт

На плановый капремонт весной 2020 года закроют вестибюль станции «Маяковская». Глава пресс-службы метро рассказала, что на станции метро работы начнутся в мае.

Проект ремонта вестибюля подготовлен, он также прошел необходимую экспертизу. Отремонтировать планируют эскалаторы, наклонный ход станции, а также привести в порядок вестибюль. Об этом представители метрополитена сообщили «Комсомольской правде в Петербурге».

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