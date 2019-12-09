Петербуржцы подвержены депрессиям из-за нехватки витамина D

Петербуржцы подвержены депрессиям из-за нехватки витамина D
Фото: Pixabay

Его дефицит влечет серьезные последствия для любого человека.

Исследование проводили российские ученые. Знания поделился директор Самарского НИИ диетология и диетотерапии Михаил Гинзбург. Он в эфире радио Sputnik отметил, что одной из причин депрессии является нехватка витамина D. Обычно проблема с ним есть у людей, которые редко находятся под солнцем. Это справедливо для петербуржцев, которые большие часть года с нетерпением ждут теплых деньков.

Отсутствие долгожданных лучей приводит к высокому уровню тревоги и раздражительности.

Ранее в gazeta.sbb.ru сообщалось, что смартфоны вызывают у детей депрессию и проблемы с самооценкой. Согласно исследованию британских ученых, чрезмерное увлечение детей смартфонами приводит к психологическим проблемам.

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