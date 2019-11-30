Смартфоны вызывают у детей депрессию и проблемы с самооценкой

Смартфоны вызывают у детей депрессию и проблемы с самооценкой
Постоянное использование гаджетов приводит к сложностям взаимодействия с внешним миром. Фото: pixabay.com

Согласно исследованию британских ученых, чрезмерное увлечение детей смартфонами приводит к психологическим проблемам.

Так, по данным британских исследователей, постоянное использование гаджетов развивает тревожность: подросток может испытывать беспокойство, оставаясь хотя бы ненадолго без смартфона в руке. Наиболее уязвимыми в этом отношении оказались девочки, пишет издание BMC Psychiatry..

Кроме того, нахождение в виртуальном мире приводит к развитию депрессии, а также проблемам со сном и повышенному уровню стресса. Детей, предпочитающих проводить время, глядя в экран, сложнее увлечь учебой или хобби, требующим сконцентрированности и внимательности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, согласно выводам ученых, жирная пища может быть смертельно опасной. Такая еда повышает риск возникновения рака простаты.

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Смартфоны вызывают у детей депрессию и проблемы с самооценкой
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