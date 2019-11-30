Ученые рассказали о смертельной опасности жирной пищи

Насыщенная жирами диета может привести к раку простаты, выяснили научные сотрудники из Медицинского научно-исследовательского центра при канадском Университете Макгилла.

Специалисты провели исследование, в рамках которого был изучен рацион более 300 пациентов. Исследование показало, что чрезмерное потребление насыщенных жиров может привести к раку простаты или ускорить уже имеющееся заболевание. При этом, если человек сокращает потребление таких жиров, то рак на начальных стадиях замедляется.

Вероятность злоупотреблявших насыщенными жирами пациентов заболеть раком простаты вырастала в четыре раза, если сравнивать с людьми, употреблявшими менее жирную пищу.

Большое количество насыщенных жиров содержится в красном мясе, пальмовом и кокосовом маслах, молочных продуктах, а также в ряде других продуктов.

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