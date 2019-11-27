Ученые назвали полезный продукт для поддержание мужского здоровья

Ученые назвали полезный продукт для поддержание мужского здоровья
Фото: pixabay

Они считают, что нужно обязательно употреблять томаты.

Ученые провели исследование, в рамках которого пытались выяснить, какой продукт незаменим для поддержания мужского здоровья. В эксперименте приняли участие мужчины в возрасте от 19 до 30 лет. Специалисты уверяют, что на репродуктивную функцию участников положительно влияли томаты, а точнее липокин, который в них содержится. Благодаря растению можно увеличить численность сильных сперматозоидов почти в половину. Пока что ученые не спешат делать выводы и готовы провести повторное исследование, увеличив количество участников.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что канадские ученые выяснили какие клетки мозга отвечают за отвращение к курению. Выяснилось, что дофамин отвечает не только за удовольствие, которые вызывает курение, но также за чувство отвращения.

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Ученые назвали полезный продукт для поддержание мужского здоровья
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