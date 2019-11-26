Канадские ученые выяснили какие клетки мозга отвечают за отвращение к курению

Канадские ученые выяснили какие клетки мозга отвечают за отвращение к курению
Станет возможна разработка новых препаратов для борьбы с курением. Фото:pixabay.com

Ученые из Канады обнаружили клетки мозга, отвечающие за чувство неприятия никотина и негативное отгношение к курению. Об этом рассказали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи из Торонтского университета провели эксперименты на мышах. Оказалось, что удовольствие вызывают нейроны, высвобождающие гамма-аминомасляную кислоту, а за отвращение отвечала группа клеток, производящая гормон дофамин. Выяснилось, что дофамин отвечает не только за удовольствие, которые вызывает курение, но также за чувство отвращения.

Ученые считают, что данные результаты исследования помогут создать новые препараты по борьбе с курением.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пенсионерка из американского штата Нью-Йорк, занимающаяся бодибилдингом, избила столом преступника, который вломился в ее дом.

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