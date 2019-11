Канадские ученые выяснили какие клетки мозга отвечают за отвращение к курению

Ученые из Канады обнаружили клетки мозга, отвечающие за чувство неприятия никотина и негативное отгношение к курению. Об этом рассказали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи из Торонтского университета провели эксперименты на мышах. Оказалось, что удовольствие вызывают нейроны, высвобождающие гамма-аминомасляную кислоту, а за отвращение отвечала группа клеток, производящая гормон дофамин. Выяснилось, что дофамин отвечает не только за удовольствие, которые вызывает курение, но также за чувство отвращения.

Ученые считают, что данные результаты исследования помогут создать новые препараты по борьбе с курением.

