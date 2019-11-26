Бабушка-бодибилдер из США дала отпор грабителю

Пенсионерка из американского штата Нью-Йорк, занимающаяся бодибилдингом, избила столом преступника, который вломился в ее дом. 82-летняя Уилли Мерфи регулярно ходит в зал и поднимает 102 кг в становой тяге.

Как сообщает местный телеканал WHAM-TV, вечером 21 ноября неизвестный мужчина постучал в дверь дома, где проживает пенсионерка и попросил вызвать ему медиков. Женщина отказалась пускать его внутрь, поэтому он выбил дверь.

«Он выбрал не тот дом, чтобы вломиться» — заметила Мерфи.

Пожилая спортсменка схватила стол, который находился под рукой, и сломала его об мужчину. После того, как злоумышленник упал, хозяйка дома начала прыгать по нему, залила шампунем, а после избила щеткой.

Приехавшие на место полицейские удивились силой старушки и попросили фотографию с ней. Грабителя отвезли в больницу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец самостоятельно скрутил двух грабителей на проспекте Ветеранов.