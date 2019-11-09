Петербуржец сам скрутил двух грабителей на проспекте Ветеранов

Петербуржец сам скрутил двух грабителей на проспекте Ветеранов
Полиция задержала квартирных воров. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Кировском районе Петербурга местный житель поймал двоих воров в своей квартире, скрутил их и передал в правоохранительные органы.

Как сообщили в городском управлении МВД России, все произошло в пятницу, 8 ноября, в квартире одного из жилых домов по проспекту Ветеранов. Молодой человек, проживающий в квартире, поймал двух посторонних в своей квартире и задержал их до приезда полиции.

На месте происшествия правоохранители задержали двух неработающих мужчин — 38 и 43 лет. Оказалось, что в половину девятого вечера они проникли в квартиру, где пытались похитить телевизор, одежду и пневмат. Однако их вовремя остановил хозяин жилья.

Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали иностранца, находящегося в международном розыске.

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