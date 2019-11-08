В Петербурге задержали иностранца, находящегося в международном розыске

Во Фрунзенском районе Петербурга задержали 46-летнего мужчину. Он находится в международном розыске по обвинению в обороте наркотиков.

В Петербург мужчина приехал из сопредельного государства. На родине ему было предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотических средств, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по городу и Ленобласти.

Мужчину задержали 7 ноября у одного из домов по Будапештской улице. Оперативно розыскные мероприятия проводили сотрудники Уголовного розыска ГУ МВД России совместно с отделом Национального центрального бюро Интерпола.

После задержания иностранца доставили в отдел полиции. Инициатору розыска направлено уведомление.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд в Петербурге рассмотрит уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. На квартире у местного жителя нашли запрещенные вещества и средства для их расфасовки.