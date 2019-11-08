На квартире у петербуржца нашли около 3 тысяч пакетов для наркотиков

Петроградский районный суд Петербурга рассмотрит уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Запрещенные вещества нашли на квартире у местного жителя.

Как сообщает прокуратура Петербурга, мужчина приобрел 152,4 гр наркотиков и средства для расфасовки. На квартире у него было найдено более 2 тыс. 800 полиэтиленовых пакетов, 13 рулонов изоляционной ленты, магниты и резиновые перчатки.

В июне 2019 года в ходе обысков наркотики и средства для расфасовки были обнаружены и изъяты сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков.

Обвинительное заключение по делу утвердил заместитель прокурора Петербурга Дмитрий Харченко.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге женщина пыталась пронести наркотики родственнику в СИЗО. Запрещенные вещества она спрятала в пряниках.